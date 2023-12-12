الانتخابات الرئاسية.. أهالي كرداسة يسطرون ملحمة وطنية أمام اللجان وصناديق الاقتراع

شهد اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية منذ بدايه اليوم وحتي هذه اللحظة احتشاد المئات من أبناء كرداسة أمام اللجان وصناديق الاقتراع دعما لتجديد الثقه في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويذكر أن الملحمة الوطنيهة التي سطرتها كرداسة بابناءها الشرفاء وعلي رأسهم البرلماني السابق الدكتور سعيد حساسين ولفيف من الرجال والنساء ورجال الدين وصفوه المجتمع لتتصدر كرداسه المشهد الانتخابي منذ بداية العمليه الانتخابية في اليوم الأول وحتي اليوم الثالث ليثبتون للعالم أجمع بأن المصريين يريدون الامن والاستقرار لوطنهم ويضع منظمات السبوبة والاعلام المعادي للدولة المصرية في حرج فتاييد الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء انطلاقا من المسئوليه الوطنية لما فعله هذا الرجل من الحفاظ علي أمن واستقرار هذا الوطن وتنفيذ المشروعات القومية في شتى المجالات مما يؤكد بأن ارادة المصريين أكبر من أي ارادة تريد لمصر عدم الامن والاستقرار وأن مصر قويه بجيشها وشعبها.