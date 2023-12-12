الانتخابات الرئاسية 2024.. مسيرة وطنية حاشدة لطلاب جامعة جنوب الوادي للحث على المشاركة

تقدم الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مسيرة طلابية ضخمة ضمت عمداء كليات جامعة جنوب الوادي واعضاء هيئه التدريس وعادل احمد مصطفى امين عام الجامعة السابق والسيدة طروب طلبه امين عام الجامعة المساعد والسيد عبد الرازق حسين امين عام الجامعة المساعد ومديري العموم والعاملين والالاف من طلاب جامعة جنوب الوادي وذلك للدعوة والحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بان ما نشهده من اقبال كبير على العملية الانتخابية وحرص الطلاب على المشاركة في عملية التصويت انما يدل على وعي الشباب بأهمية المشاركة في بناء مستقبل مصر .

وأضاف رئيس الجامعة بان مشهد الحشود الطلابية امام المقار الانتخابية هو بمثابة شهادة حب وانتماء من طلاب الجامعة تجاه بلدهم مصر كما يعكس التزامهم بالدور الوطني في المشاركة الفعالة فى العملية الانتخابية

كما اكد رئيس الجامعة بان هذا الحشد النابع من الوعي والمسئولية المجتمعية والتلاحم بين كافة طبقات المجتمع لابد ان يترجم الى اعمال ملموسة في اتقان العمل والحرص على الدراسة والتفوق.

وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بان الجامعة وفرت كل التسهيلات للطلاب للإدلاء بأصواتهم وتقديم كافة الخدمات لتلبية النداء الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري .

كما أكد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى اهمية مشاركة الطلاب في صنع القرار والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد واجبا وطنيا ومن اهم الحقوق الدستورية للمواطن

الجدير بالذكر ان المسيرة الطلابية بدأت من امام كلية التربية الرياضية بالجامعة وجابت بعض شوارع مدينة قنا وشهدت تفاعلاً واسعاً من الأهالي الذين بادروا بالانضمام للمسيرة الوطنية فى ثالث ايام الانتخابات

IMG-20231212-WA0016

IMG-20231212-WA0017

IMG-20231212-WA0018