ads
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط كمية من مخدر البودر بحوزة عاطل بمطروح

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كمية لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" بحوزة عاطل بمطروح بقصد الإتجار
في نفس السياق  رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وزنت 5 كيلو جرام). 
 بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات. 
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطروح الحشيش الإصطناعى ضبط كمية لمخدر البودر الحشيش الإصطناعى