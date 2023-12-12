الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس مدينة منوف يناشد المواطنين بالمشاركة فى العرس الديمقراطي

تفقد محمد العربي نائب رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، عدد من اللجان والمقار الانتخابية بالوحدة المحلية بزاوية رزين، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية للإنتخابات الرئاسية 2024 ، والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تعرقل صفو العملية، في حضور مختار رياض من الادارة العامة للمراجعه الداخليه والحوكمة بمحافظة المنوفية الانتخابية ، رافقه وفاء مطاوع رئيس الوحدة .

حيث تفقد اللجان واطمئن على وجود مظلات وأماكن انتظار للناخبين وتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للقيام بتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية وظهور قرى المركز بالشكل اللائق بها.

وأكد وحيد صلاح عبد ربه رئيس المركز والمدينة، أن جميع اللجان والمقار الانتخابية فتحت أبوابها اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحاً وسط توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من العرس الديمقراطي لسباق الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن هناك متابعة علي مدار الساعة من داخل غرفة العمليات بديوان عام مجلس مدينة منوف لمتابعة سير الانتخابات والوقوف على الحالة العامة للجان وتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان انتظام العملية الإنتخابية .

فيما اشاد عبدربه بوعي المواطنين الذي ظهر في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الإنتخابات الرئاسية وممارسة حقهم السياسي إدراكاً منهم أن المشاركة لها دور إيجابي في مسيرة تنمية الوطن ونهضته ، مناشداً جموع أهالي وأبناء مركز ومدينة منوف بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين مراكز المنوفيه لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة .

وإنطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

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