الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ مطروح يتفقد اللجنة العامة بالضبعة

تفقد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الثلاثاء، اللجنة العامة بمركز ومدينة الضبعة، وكذا لجنة الوحدة المحلية لقرية رأس الحكمة؛ للاطمئنان على توافر سبل الراحة والتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثالث والأخير دون أى معوقات مع توفير كافة سبل الراحة للقضاة وللناخبين باللجان.

وأكد محافظ مطروح، أن اللجان الانتخابية بمحافظة مطروح، شهدت توافدا متزايدا للناخبين مع بدء عمليه التصويت وفتح باب الاقتراع، وظهرت اللجان أكثر تنظيما، فيما اصطف الناخبون بمحيط اللجان استعدادا للأدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر قبل فتح باب التصويت.

كما شهدت اللجان إقبالا مشرفا للشباب وحضورا لافتا للمرأة المطروحية، وإصرار وعزيمة من كبار السن وذوى الهمم، ويدلي 342 ألف ناخب بمطروح أصواتهم موزعين على ثمانى مدن بها 235 لجنة ومقر انتخابي منها 35 لجنة للوافدين تفتح أبوابها لليوم الثالث أمام المواطنين لاختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية.

وتواصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية جهودها في تأمين المقار الانتخابية وتوفير حرم آمن للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مما يعكس الحالة الحضارية والآمنة التي تشهدها الدولة المصرية في ظل ما يحيط بها من أحداث متصارعة.

وأشاد محافظ مطروح بالوعى والإقبال الكبير من المواطنين في عمق الصحراء وكذلك السيدات وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم في طوابير أمام اللجان في مشهد يعكس وعى أهالي مطروح وحبهم لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدراته داعيا الجميع بالنزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في استكمال مسيرة التنمية والبناء، والتكاتف في مواجهة التحديات،ورسم مستقبل أفضل للوطن.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

محافظ مطروح يتفقد اللجنة العامة بالضبعة وعدد من لجان القطاع الشرقي

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