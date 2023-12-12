جمال الكشكي: مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 يمثل مرحلة جديدة في السياسة المصرية

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 يمثل إدراكا كاملا أن هناك صورة جديدة ومرحلة جديدة في السياسة المصرية.

وأضاف خلال استضافته بشاشة "إكسترا نيوز"، أن الطوابير أمام اللجان تكشف وجود مراحل عمرية مختلفة من شباب وشيوخ ونساء ومتوسطي العمر، مؤكدا أنه عاصر استحقاقات رئاسية كثيرة ولم يجد حرصا وتفاصيل للصورة يمكن قراءتها مثل هذه الصورة.

وأكد أن ذلك ليس به أي مبالغة على الإطلاق، مشيرا إلى أن الحراك والتنافس الحزبي انعكس على اللجان والمشاركة ورغبة المواطنين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.