إقبال ملحوظ في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء

تشهد العملية الانتخابية بشمال سيناء إقبالا ملحوظا من الناخبين باغلب لجان الاقتراع بالمحافظة من رجال ونساء وقد فتحت لجان الانتخابات الرئاسية في محافظة شمال سيناء أبوابها امام الناخبين في التاسعة صباحًا بعد وصول القضاة واتخاذ الإجراءات الإدارية لبدء عملية التصويت.

وأكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، علي الاقبال الكبير في الدقائق الاولي لفتح اللجان في ثالث أيام الانتخابات في مختلف اللجان الانتخابية.

أشار المحافظ الي ان غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة لم تتلق أي إخطارات او شكاوي خلال اليومين الماضيين، وان العملية الانتخابية تسير في سهولة ويسر.

وجدد المحافظ دعوته لأبناء شمال سيناء بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى تظهر المحافظة بشكل مشرف، موجهًا التحية للمواطنين الذين قاموا بالتصويت خلال اليومين الماضيين.

واكد اللواء اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، أن شمال سيناء تضم لجنه عامه بها ١١ دائرة انتخابيه موزعين على ٤٠ مقر انتخابي بعدد ٥٣ لجنه انتخابيه تضم ٧ لجان وافدين، مشيرًا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.