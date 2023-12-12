بريطانيا: الحوثيون يحاولون الآن الاستيلاء على سفينة أخرى في البحر الأحمر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أعلنت أن الحوثيون يحاولون الآن الاستيلاء على سفينة أخرى في البحر الأحمر بعد استهداف سفينة بالصواريخ.

ومنذ قليل، أفادت هيئة تابعة للبحرية البريطانية، بوقوع هجوم على سفينة واشتعال النيران بها قبالة اليمن.

كما أوضحت البحرية البريطانية أنه تم الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد طاقم السفينة المستهدفة قبالة اليمن.

كما أشارت البحرية البريطانية إلى وجود 3 انفجارات في ضاحية الحوبان التي تتمركز فيها جماعة الحوثي.

وأوضحت "العربية الحدث" نقلًا عن مصادر لها، أن طائرات حلقت فوق ضاحية الحوبان اليمنية المستهدفة قبيل وقوع الانفجارات.