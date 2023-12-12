«أونكتاد» تتوقع انكماش التجارة العالمية 5 % في 2023

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أمس الاثنين، انكماش التجارة العالمية بنسبة خمسة في المئة في عام 2023 بسبب ضعف أداء صادرات الدول النامية.

وبحسب (الأونكتاد) فمن المتوقع أن تسجل التجارة العالمية هذا العام ما يقرب من 30.7 تريليون دولار، مع توقعات متشائمة غير مؤكدة بشكل عام بشأن 2024.

واوضحت بيانات (الأونكتاد) أنه من المتوقع أن تنكمش التجارة في السلع بنحو تريليوني دولار في عام 2023 أو بثمانية في المئة، إلا أن تجارة الخدمات ستزيد بنحو 500 مليار دولار أو سبعة بالمئة.

وأرجعت الانكماش في التجارة العالمية إلى تراجع الطلب في الدول المتقدمة، وضعف الأداء في اقتصادات شرق آسيا، وهبوط أسعار السلع الأساسية.