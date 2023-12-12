بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام

الثلاثاء 12/ديسمبر/2023 - 01:41 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الاثنين، على ارتفاع مؤشرها العام 81ر37 نقطة ليبلغ مستوى 63ر6710 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 57ر0 %، وسط تداول 8ر276 مليون سهم عبر 11588 صفقة نقدية بقيمة 9ر67 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 67ر12 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5518 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 % من خلال تداول 5ر94 مليون سهم عبر 4311 صفقة نقدية بقيمة 9ر16 مليون دينار.

كما زاد مؤشر السوق الأول 9ر47 نقطة ليبلغ مستوى 41ر7347 نقطة بنسبة بلغت 66ر0 % من خلال تداول 2ر182 مليون سهم عبر 7277 صفقة بقيمة 51 مليون دينار.

وفي موازاة ذلك أضاف مؤشر (رئيسي 50) 32ر0 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5404 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 01ر0 % من خلال تداول 7ر82 مليون سهم عبر 3653 صفقة نقدية بقيمة 8ر15 مليون دينار.