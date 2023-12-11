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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دول أوروبية تدعو لوقف القصف الإسرائيلي على غزة وتصفه بـ"المذبحة"

قصف غزة
قصف غزة
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طالبت دول أوروبية، اليوم الاثنين، بوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة ما يحدث بأنه مذبحة بحق المدنيين والأطفال والنساء.


جاء ذلك على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والدي ناقش الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


من جانبها أعلنت كلًا من بلجيكا وأيرلندا وإسبانيا عن إرسال رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي لمطالبته بدعوة الأطراف للتنسيق حول هدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بفلسطين.


وقال وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، إن وزراء خارجية أوروبا يسعون إلى وقف الحرب وإيقاف المذبحة التي تجري في غزة بحق النساء والأطفال.

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