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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صالة سبورتنج تتجمل في حفل أفريقيا لسيدات السلة

جانب من الحفل
جانب من الحفل
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انطلق منذ قليل حفل افتتاح بطولة افريقيا للأندية لكرة السلة للسيدات على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية، والتى  يشارك بها 10 أندية من قارة أفريقيا.
وشهد حفل الافتتاح فقرات فنية مميزة وألعاب نارية واستعرض لتاريخ البطولة والفرق المشاركة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي سبورتنج حاليا مع نظيره فريق CNSS بطل الكونغو، في افتتاح مشوار حامل اللقب لمنافسات بطولة افريقيا لكرة السلة اللاندية.

ويدخل فريق سبورتنج منافسات البطولة الإفريقية للأندية لكرة السلة سيدات، مع كل من إنتر كلوب وبريميرو دي أجوستو من أنجولا وأوفردوز ستيشن وجامعة دوالا من الكاميرون وريج الرواندي وميناء كينيا.

مباريات البطولة بدأت اليوم  وحقق فريق مجمع الطاقة الرواندى الفوز على نظيره  Overdose up Station  بنتيجة 86 - 45، كما فاز  فريق الجمارك النيجيرى نجح في تحقيق الفوز فى أولى مباريات بطولة أفريقيا على حساب فريق جامعة دوالا  الكاميرونى بنتيجة 57 - 46.

سبورتنج بطولة افريقيا سلة سيدات