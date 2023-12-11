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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

للسفر مع الأهلي في المونديال.. إذن من النيابة لحسين الشحات

حسين الشحات والشيبي
حسين الشحات والشيبي
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نجح محامي اللاعب حسين الشحات في استصدار إذن من النيابة العامة للسماح بسفر اللاعب مع بعثة القلعة الحمراء إلى جدة بالسعودية للمشاركة في مباريات بطولة كأس العالم للأندية، خاصة وأنه ما يزال متهما على ذمة التحقيقات في قضية التعدي بالضرب والسب على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

جاء ذلك قبل إنهاء النادي الأهلي لإجراءات سفر البعثة للسعودية، حتى لا يفاجأ الجهاز الإداري بعدم قدرة الشحات على مغادرة البلاد في الوقت الحالي خاصة وأنه ما يزال على ذمة قضية متهما فيها، ولم يتم حسمها، وتحرك اللاعب مع محاميه للحصول على إذن النيابة بسفره ضمن بعثة الأهلي الرسمية مع العودة بمجرد انتهاء مشاركة الفريق في المونديال.

وسبق للشحات أن أدلى بأقواله في الاتهامات الموجهة إليه من جانب الشيبي أمام النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، واعترف بتعديه بالضرب والسب على اللاعب المغربي كما أثبت التقرير الفني من جانب الإذاعة والتليفزيون حقيقة الواقعة والتي حدثت عقب مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري الممتاز نهاية الموسم الماضي، على استاد الدفاع الجوي.

وأخلت النيابة سبيل حسين الشحات على ذمة القضية بكفالة لحين استكمال التحقيقات وإرسال القضية إلى المحكمة للنظر فيها خلال الأيام المقبلة.

حسين الشحات إذن من النيابة العامة نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي