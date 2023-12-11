"مستقبل وطن": الانتخابات الرئاسية علامة مضيئة في تاريخ وطننا الحديث.. والمصريين كنز

قال عبدالرحمن صالح، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مصر تشهد عرسًا ديمقراطيًا لم تشهده منذ عشرات السنوات، وأن مصر تملك كنزًا حقيقيًا يتمثل في شعبنا العظيم.

وأضاف "صالح" في تصريحات له، أن مشهد الانتخابات يجعلنا جميعا نشعر بالفخر والاعتزاز بقوة وطننا ووعي شعبنا، لافتا الى أن حجم الناخبين في انتخابات الرئاسة يحمل العديد من الدلائل الايجابية؛ لعل أهمها هو أن المصريين لم ولن يتخلوا عن وطنهم وعن الحفاظ على استقراره.

وتابع: "كما تحمل هذه الحشود المصطفة أمام صناديق الاقتراع رسالة رد الجميل للقائد والزعيم الرئيس السيسي الذي حافظ على بلادنا قوية ومستقرة وانتشلها من الرجعية وحولها إلى دولة عصرية جديدة صاحبة حضارة".

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن من يراهن على المصريين فسينتصر مهما كانت التحديات والأزمات؛ ولعل الفترة من 2013 حتى الآن هي خير دليل على ذلك".

ودعا "صالح" المصريين بمختلف طوائفهم بالمشاركة في هذا العرس الذي سيظل علامة مضيئة في تاريخ وطننا الحديث.