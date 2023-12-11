غرفة الانتخابات الرئاسية 2024: منظمة دولية تشيد بسير العمل في لجان الإسكندرية

صرح المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية ومحافظتي البحيرة ومطروح، بأن برلمان البحر المتوسط أشاد خلال زيارة له للجنة كلية زراعة سابا باشا بسير العملية الانتخابية وتميزها بالنزاهة والشفافية.

كما أشادت اللجنة بكثافة الحضور وحرص المواطنين في الحصول على حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار مصيرهم، والمعروف أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) هي منظمة دولية تضم 34 عضوا من المنطقة الأورومتوسطية والخليجية لمناقشة التحديات المشتركة الأكثر إلحاحًا.

وبدأت في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، الانتخابات الرئاسية في اللجنة الفرعية بمحافظة الإسكندرية في ٥٣٣ لجنة موزعة على جميع الدوائر الانتخابية، وتم التأكد من بدء العملية الانتخابية في جميع اللجان الفرعية و١٨ لجنة عامة بالإسكندرية ووجود قاضي في كل لجنة فرعية من بينهم قاضيتان، وأن غرفة العمليات الخاصة بسير العملية الانتخابية تأكدت من استلام كل قاضي لجنته مع انطلاق الانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الناخبين ب الإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.