حبس شخصين لاتجارهما بالنقد الأجنبي في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الاجبني، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين فى مدينة نصر لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية.

وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى .