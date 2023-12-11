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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يدرس المصري بالفيديو استعدادا لمواجهة الدوري

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك
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يبدأ معتمد جمال مدرب الزمالك، اليوم، في دراسة ومشاهدة تسجيلات لفريق المصري البورسعيدي، وذلك من أجل تحديد نقاط قوة وضعف الفريق قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين الخميس المقبل .

ويستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الاثنين، تدريباته على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة وذلك استعدادا لموقعة المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، أول أمس السبت، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

ويأتي الزمالك في المركز العاشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة من خوض 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين .

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