الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ الإسماعيلية يتابع غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية للطوارئ

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والمنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في ثاني أيامها.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، وماهر كامل السكرتير العام المساعد، المستشار العسكري للمحافظة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية، ومسئولي الجهات التنفيذية المعنية بالعملية الانتخابية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على انتظام العمل بكل اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة.

وبدأ الناخبون في التوافد على اللجان والمقار الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، مع بداية فتح صناديق الاقتراع؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

هذا وقد انطلقت صباح أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ داخل مصر، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء ١٢ ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في ٢٠٣٠.

وتضم محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال نحو ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من ١٠: ١٢ ديسمبر الجارى، من بينهم ١٠ مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الإسماعيلية.