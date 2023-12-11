انتخابات الرئاسة 2024.. وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في مصر الجديدة

أدلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 ، بلجنة ٩ مدرسة الشهيد مصطفى يسري ابو عميرة، مصر الجديدة.

الجدير بالذكر فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام المصريين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول من عملية الاقتراع والذي بدأ من التاسعة صباح الأمس الأحد ويستمر حتى التاسعة من مساء غدًا الثلاثاء.

وتستأنف 1016 لجنة فرعية تابعة لـ 980 مركزا انتخابيا بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى محافظات الجمهورية ، في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، فتح أبوابها من جديد أمام المواطنين ممن لهم حق التصويت والإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، حتى آخر ناخب متواجد في مقر الانتخابات.