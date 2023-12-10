ads
الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة كفرالشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة كفرالشيخ
رئيس جامعة كفرالشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدلى عدد كبير من طلبة جامعة كفر الشيخ، بصوتهم الانتخابي في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول 2024 بلجان الوافدين، بهدف التأكيد على أهمية المشاركة السياسية والتصويت فى الانتخابات الرئاسية، بمشاركة جمع غفير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
وفي سياق متصل قام الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بتفقد مقر لجان المغتربين، للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية، وأداء الطلاب المغتربين لحقهم الدستوري بسهولة ويسر، مشيراً الي أن الجامعة خصصت أتوبيسات لنقل منتسبي الجامعة من الكليات إلى مقار اللجان ولجان المغتربين؛ لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم للمشاركة في اختيار رئيس مصر، مناشدًا جميع منتسبي الجامعة بالمشاركة والوقوف بجانب الدولة المصرية، حيث أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.
وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى حرص الجامعة على تأهيل الطلاب، ليكونوا مواطنين صالحين ونافعين لمجتمعهم، وعلى وعى كامل بواجباتهم السياسية وحقوقهم الوطنية والدستورية.
وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية؛ تعد واجباً وطنياً، وقومياً، لابد من تأديته؛ من أجل إعلاء مصلحة الوطن، ودعم ركائز الديمقراطية الحقيقية، علي نحوٍ يرسخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية، ويحقق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰.
وتجمع الطلاب الراغبين فى التصويت أمام مقر الجامعة، ثم التوجه إلى مقر اللجان الانتخابية، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه المشاركة التى تعزز روح الولاء والانتماء لديهم، والتى تؤكد قيم المشاركة الإيجابية والتفاعل المثمر مع الأحداث السياسية الجارية خلال أيام الانتخابات الرئاسية.

IMG-20231210-WA0080
IMG-20231210-WA0080
IMG-20231210-WA0079
IMG-20231210-WA0079
IMG-20231210-WA0082
IMG-20231210-WA0082
IMG-20231210-WA0081
IMG-20231210-WA0081
التصويت في الانتخابات الرئاسية جامعة كفرالشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ مصر تنتخب رئيسا للجمهورية لجان الوافدين بكفرالشيخ في الانتخابات الرئاسية