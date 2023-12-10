رئيس جامعة كفرالشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى عدد كبير من طلبة جامعة كفر الشيخ، بصوتهم الانتخابي في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول 2024 بلجان الوافدين، بهدف التأكيد على أهمية المشاركة السياسية والتصويت فى الانتخابات الرئاسية، بمشاركة جمع غفير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وفي سياق متصل قام الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بتفقد مقر لجان المغتربين، للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية، وأداء الطلاب المغتربين لحقهم الدستوري بسهولة ويسر، مشيراً الي أن الجامعة خصصت أتوبيسات لنقل منتسبي الجامعة من الكليات إلى مقار اللجان ولجان المغتربين؛ لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم للمشاركة في اختيار رئيس مصر، مناشدًا جميع منتسبي الجامعة بالمشاركة والوقوف بجانب الدولة المصرية، حيث أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى حرص الجامعة على تأهيل الطلاب، ليكونوا مواطنين صالحين ونافعين لمجتمعهم، وعلى وعى كامل بواجباتهم السياسية وحقوقهم الوطنية والدستورية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية؛ تعد واجباً وطنياً، وقومياً، لابد من تأديته؛ من أجل إعلاء مصلحة الوطن، ودعم ركائز الديمقراطية الحقيقية، علي نحوٍ يرسخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية، ويحقق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰.

وتجمع الطلاب الراغبين فى التصويت أمام مقر الجامعة، ثم التوجه إلى مقر اللجان الانتخابية، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه المشاركة التى تعزز روح الولاء والانتماء لديهم، والتى تؤكد قيم المشاركة الإيجابية والتفاعل المثمر مع الأحداث السياسية الجارية خلال أيام الانتخابات الرئاسية.

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