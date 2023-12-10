الدورى الإيطالى.. فروسينوني وتورينو حبايب بدون أهداف

انتهى لقاء فروسينوني الذى يستضيف نظيره تورينو، بالتعادل السلبى بدون اهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، وذلك على ملعب "استاد بينيتو ستيربي"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات المباراة، ولم ينجح كل منهم فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل أى اهداف خلال المباراة.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق ليصبح رصيد فروسينونى 19 وضعته فى المركز الـ 11، بينما اصبح رصيد تورينو 20 نقطة فى المركز العاشر.