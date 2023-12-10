حضور قوي لنجوم الرياضة في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.. صور

شهد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة 3 أيام، حضورا قويا من قبل نجوم الرياضة، سواء لاعبين سابقين أو رؤساء الاتحادات، أو وزراء سابقين وحاليين، أو رؤساء أندية.

مشاركة الخطيب في الانتخابات

وأدلى بصوته اليوم كل من، محمود الخطيب رئيس الأهلي، وخالد بيبو وهشام حنفي وحسام غالي نجوم النادي الأحمر السابقين.

مشاركة جمال علام في الانتخابات

كما شارك من الزمالك، أيمن يونس، وحازم إمام، ومن اتحاد الكرة جمال علام رئيس الاتحاد، كما شارك بالانتخابات عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام.

وأدلى أشرف صبحي وزير الرياضة بصوته اليوم ايضا، مع مشاركة طاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق ونجم الأهلي في الانتخابات بصوته.

مشاركة أشرف صبحي في الانتخابات

ومن الإسكندرية، أدلى فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري بصوته، وشارك محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري النادي الأكبر من حيث الشعبية من أندية اسكندرية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية.

مشاركة محمد مصيلحي في الانتخابات

وانطلقت صباح اليوم، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام من اليوم الأحد 10حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

مشاركة طاهر أبوزيد في الانتخابات

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

حازم إمام

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.