رئيس البورصة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، الموافق ١٠-ديسمبر -٢٠٢٣.

وقد أكد الشيخ حرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر ذروة سنام المنظومة الديمقراطية في مصر في إطار بناء الدولة الوطنية الحديثة. وأضاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني ونجاح العملية الانتخابية رسالة للعالم بعزم وتصميم المصريين على المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف الشيخ: إن البورصة المصرية تواصل العمل على دعم منظومة سوق الأوراق المالية عبر تشجيع الشركات على القيد لمساعدتها على توفير التمويلات اللازمة للتوسع، وأيضا رفع مستويات وجودة الإفصاح والشفافية والحوكمة مع الإلتزام بمبادئ التمويل المستدام والمسئولية المجتمعية تعزيزا لنمو الاقتصاد القومي.