دوري الأبطال.. بيراميدز يخطف نقطة غالية من صن داونز "صور"

عاد فريق بيراميدز بنقطة مهمة من ملعب مضيفه صن داونز الجنوب افريقي بعدما فرض عليه التعادل السلبي في المواجهة التي جمعتهماعلى استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الدقائق الاخيرة طرد اللاعب أسامة جلال مدافع بيراميدز بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 88 من اللقاء.

بهذه النتيجة وصل فريق بيراميدز إلى النقطة 4 وبنفس الرصيد لفريق صن داونز، وتتساوي الفرق الأربعة في المجموعة برصيد 4 نقاط بعد تعادل مباراة نوازيبيو ومازيمبي أمس ليشتعل الصراع في المجموعة خلال الجولات الثلاثية المتبقية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي - رمضان صبحي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.