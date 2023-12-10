محمود الخطيب يجتمع مع ناشئي وناشئات سلة الأهلي بعد التتويج بدوري المرتبط

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي جلسة مع فريقي ناشئين وناشئات كرة السلة تحت 18 عاما وأجهزتهم الفنية والإدارية تقديرًا لما قدموه من نتائج مميزة في بطولة دوري المرتبط، وتحقيق الفوز في كل المباريات التي خاضها كلا الفريقين بالبطولة.
وحضر جلسة الخطيب مع اللاعبين خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، والإسباني داني مانيه المدير الفني للقطاع، ونائبه كريم ضيف، ومودي الجارحي المدير الإداري.
وأشاد محمود الخطيب بما قدمه لاعبو ولاعبات السلة خلال الفترة الماضية، والتزامهم داخل وخارج الملعب، وتحليهم بالروح القتالية والإصرار على الفوز بكل المواجهات، مؤكدا أنهم يمثلون مستقبل النادي خلال السنوات القادمة، وأن مجلس الإدارة يثق في كل أبناء الأهلي وكوادره الفنية والإدارية وينتظر منهم الكثير، ويدعمهم لكتابة تاريخ حافل بالإنجازات بمختلف اللعبات وعلى كافة المستويات.
وأوضح في رسالته للناشئين والناشئات أن الهدف دائمًا هو تكوين أجيال جديدة تتمتع بالمقومات الشخصية التي تميز لاعبي ولاعبات الأهلي من المتفوقين سلوكيًا ورياضيًا ودراسيًا، وأن بيئة النادي تساعد دائمًا على التفوق في ظل الالتزام بالمبادئ والقيم. وشدد على أن النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، أصبحت جزءًا من الماضي، وأن التحديات القادمة صعبة للغاية، وتستوجب المزيد من الاجتهاد والالتزام والعطاء، من أجل حصد البطولات وإسعاد الجماهير.