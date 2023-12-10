الانتخابات الرئاسية 2024.. نائب محافظ البحيرة تدلى بصوتها بلجنة الوافدين

قامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بمتابعة سير العملية الانتخابية والوقوف على مدى اقبال المواطنين وتهيئة المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

كما تابعت المسيرة الحاشدة التي انطلقت من مبنى الديوان العام حتي قرية الأبعادية يرافقها كامل غطاس، السكرتير المساعد للمحافظة، وأشادت بوعى المواطنين والاقبال المتزايد الذى شهدته الانتخابات منذ الساعات الأولي التى تنم عن مدى الوعى والإنتماء والسعى لبناء الدولة ومؤسساتها.

كما أدلت نائب محافظ البحيرة بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 م، بلجنة الوافدين بمدرسة الأبعادية الثانوية المشتركة، مؤكدة أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجب وطني ملح لمواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الإقتصاد والحفاظ على ما تم انجازه في العديد من المجالات.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الإنتخابية وذلك بتوفير كافة الإجراءات المطلوبة للتيسير على الناخبين مع توفير مظلات وأماكن إنتظار ومقاعد لكبار السن بالإضافة إلى كراسي متحركة بكل مقر وتنظيم أماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياة مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

وتجدر الإشارة الي إنه تم تجهيز وإعداد المقار الإنتخابية والبالغ عددها 672 مركز إنتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين ، لإستقبال أكثر من 4 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.