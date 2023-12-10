الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ القليوبية يتفقد اللجان بمدن بنها وكفر شكر وطوخ

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية على اللجان الانتخابية بمدن بنها وكفر شكر وطوخ، للوقوف على انتظام العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.

وأشاد بمستوى التنظيم وتأمين اللجان ووجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين ومنع التكدس على أبواب اللجان الانتخابية.

وشملت الجولة بمدينة بنها تفقد لجان مدرسة طه حسين بجوار نادى الشرطة ولجان مدرسة سعد زعلول ولجان مدرسة بنها الثانوية بنات، وفي مدينة كفر شكر تفقد المحافظ لجان مدرسة الحرية ولجان مدرسة كفر شكر الابتدائية ولجان مدرسة اسنيت الثانوية، وفي مدينة طوخ تفقد المحافظ لجان مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد حسن ولجان مدرسة محمد فهمى الطوخي.

وأكد الهجان أن اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في محافظة القليوبية في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024م، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة حوالي 3 مليون و512 ألف و 682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب

وأكد الهجان ضرورة الظهور بشكل يليق بالانخابات الرئاسية وحسن التعامل مع الناخبين للتيسير على المواطنين والعمل علي راحتهم والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.

وكان الهجان قد أجرى اتصالا بجميع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، إطمئن خلاله علي انتظام سير العملية الإنتخابية منذ فتح اللجان، موجهاً بضرورة المتابعة الميدانية علي مدار الساعة للمشهد الانتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

وأكد محافظ القليوبية، متابعته لانتظام سير العملية الانتخابية بكافة اللجان ميدانياً ومن خلال الشبكة الوطنية، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه.

تفقد اللجان

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