الانتخابات الرئاسية 2024.. وفد البرلمان العربي يتفقد اللجان الانتخابية بالجيزة

تفقد وفد البرلمان العربي، برئاسة عادل العسومي، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، مقار اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة واكتوبر وامبابة بمحافظة الجيزة.

وأشاد وفد البرلمان العربي، بالمشهد الحضاري واحتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية الغير مسبوق.

وأوضح وفد البرلمان العربي، أن ما يحدث في مصر يمثل ممارسة ديمقراطية غير مسبوقة، وإقبال المواطنين دليل على وعي الشعب المصري بممارسة حقوقه الدستورية.

وأكد النائب علاء عابد، في تصريحات له على هامش تفقد وفد البرلمان العربي لمقار اللجان الانتخابية، أن الشعب المصري دائما مثال للفخر والاعتزاز بوقوفه خلف القيادة السياسية.

وتابع النائب علاء عابد، أن الانتخابات الرئاسية ستشهد إقبال غير مسبوق من المواطنين، نظرا لأن الشعب المصري احس بالخطر وأن الأمن القومي المصري له رئيس يحميه.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن وفد البرلمان العربي سيستكمل متابعة الانتخابات الرئاسية والمرور على اللجان الانتخابية في باقي المحافظات اليوم وغدا وبعد غد.