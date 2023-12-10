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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

طرح ١١٦٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
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أعلن الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح ١١٦٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من ( ٦٣م٢ : ٩٣م٢)، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط  (www.hdb–reservation.com).
.وأشار وزير الإسكان إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، سوف يتم إتاحتها على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان،  اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٧/١٢/٢٠٢٣.

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