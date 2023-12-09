محافظ القاهرة يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق الانتخابات الرئاسية

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة التى تم إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الاستعدادات والإجراءات النهائية التي تم اتخاذها بالمحافظة استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها غدا ولمدة ٣ أيام.

وتأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع من الانتهاء من الأعمال التنسيقية بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.

وشدد محافظ القاهرة على جاهزية جميع المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية والبالغ عددهم بالعاصمة حوالى 8236761 ناخب موزعون علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركز انتخابى، بالاضافة إلى 58 لجنة تم اعدادها للوافدين .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الربط بين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر.

وأعرب اللواء خالد عبدالعال عن ثقته فى قيام الشعب المصرى بالمشاركة بفعالية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستورى ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .

وأكد محافظ القاهرة أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.