الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود ليفربول في مهمة صعبة أمام كريستال بالاس

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة مضيفه كريستال بالاس، في إطار منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب "سالهرست بارك" معقل كريستال بالاس، فى الثانية والنصف ظهر اليوم السبت.

ويعتمد ليفربول على نجمه المصري محمد صلاح في قيادة الفريق لتحقيق الفوز، حيث يتمتع صلاح بسجل تهديفي مميز أمام كريستال بالاس، حيث سجل ضده 6 أهداف في 11 مباراة.

وتعد هذه المباراة فرصة جيدة لصلاح لتحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث يحتاج إلى تسجيل هدف واحد فقط ليصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 200 هدف، كما يحتاج إلى تسجيل هدفين فقط ليصبح عاشر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 150 هدفا.

وستكون المباراة صعبة على ليفربول، حيث يمتلك كريستال بالاس فريقًا منظمًا ويعتمد على الهجمات المرتدة.

وجاء تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوانساه، فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاى، جرافينيبرج، واتارو إيندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

