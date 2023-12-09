سقوط عامل وزوجته يروجان لشبكة تبادل زوجات وحفلات جنس في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية القبض على عامل وزوجته بعد قيامهما بإنشاء شبكة لتبادل الزوجات والترويج لحفلات الجنس الجماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتأسيس صفحة والترويج للمتعة الحرام بمقابل مادى دون تمييز وذلك حال تواجدهما بمنطقة مفارق نبروه بمركز طلخا.

البداية كانت بورود معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة تتضمن قيام كلا من "أ.ح.ح.ا"،51 عاما، وزوجتة "آ.أ.ف"،48 عاما، ويقيمان إحدى قرى مرز نبروه وقيام المتحرى عنه الأول بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك" يقوم من خلالها بالترويج عن الجنس الجماعى وتبادل الزوجات وممارسة الرذيلة واستقطاب الرجال من راغبى المتعة الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى .



جرى تشكيل حمل من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا و ضبط المتحرى عنهما حال تواجدهما بمنطقة مفارق نبروه بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وبحوزتهما "هاتف محمول".

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتحريات اقرا واعترفا بقيامهما بالترويج لـ "الجنس الجماعي" وتبادل الزوجات بمقابل مادي .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 18019 جنح مركز شرطة طلخا والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.