"ليلة رقص معاصر" تستعد لمشروعات "الراقصين المبتدئين"

أختتمت مساء أمس فعالية " ليلة رقص معاصر " على مسرح نهاد صليحة عروض نتاج برنامج الإقامات الفنية بالقاهرة ، بينما تستعد لافتتاح عروض برنامج "مشروعات مصممي الحركة المبتدئين " و الذي يضم ٣ مشروعات فنية تحت التطوير لمصممي مصريين، تُقدم أيام الثلاثاء و الأربعاء ١٢،١٣ ديسمبر الجاري في السابعة مساء على مسرح المعهد الفرنسي بالمنيرة، حيث تُقدم العروض لمجموعة من الفنانين و الفاعلين الثقافيين بهدف تطوير هذه العروض قبل تقديم نسختها النهائية.

تضمن برنامج أمس الجمعة ٣ أعمال فنية و هم فيلم " ما - المساحة وجودا و غيابا" لميكايل مورسينز من ألمانيا، عرض" تحت رجلينا " لسمير مكيرش من فرنسا، و عرض "قبل أن يحل الليل" لدانيلا ديليرسي من المملكة المتحدة.

بينما تتضمن مشروعات الراقصين المبتدئين عرض "أبعاد"من تصميم و إخراج نادين سلامة، "حلقة"من تصميم و إخراج شيماء فوزي، ريترو " هذيان ممزق" من تصميم و اخراج أحمد غريب.