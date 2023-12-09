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السبت 09 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"ليلة رقص معاصر" تستعد لمشروعات "الراقصين المبتدئين"

احد العروض المشاركة
احد العروض المشاركة
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أختتمت مساء أمس  فعالية " ليلة رقص معاصر "  على مسرح نهاد صليحة عروض نتاج برنامج الإقامات الفنية بالقاهرة ، بينما تستعد لافتتاح عروض برنامج "مشروعات مصممي الحركة المبتدئين " و الذي يضم ٣ مشروعات فنية تحت التطوير لمصممي مصريين، تُقدم  أيام الثلاثاء و الأربعاء ١٢،١٣ ديسمبر الجاري  في السابعة مساء على مسرح المعهد الفرنسي بالمنيرة، حيث تُقدم العروض لمجموعة من الفنانين و الفاعلين الثقافيين بهدف تطوير هذه العروض قبل تقديم نسختها النهائية.

تضمن برنامج أمس الجمعة ٣ أعمال فنية و هم فيلم " ما - المساحة وجودا و غيابا" لميكايل مورسينز من ألمانيا، عرض" تحت رجلينا " لسمير مكيرش من فرنسا، و عرض "قبل أن يحل الليل"  لدانيلا ديليرسي من المملكة المتحدة.

بينما تتضمن مشروعات الراقصين المبتدئين عرض  "أبعاد"من تصميم و إخراج نادين سلامة، "حلقة"من تصميم و إخراج شيماء فوزي، ريترو " هذيان ممزق" من تصميم و اخراج أحمد غريب.

ليلة رقص معاصر مسرح نهاد صليحة مشروعات مصممي الحركة المبتدئين ما - المساحة وجودا و غيابا