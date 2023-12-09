تعرف على أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم السبت 9 ديسمبر وحتى الخميس المقبل 14 ديسمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.



ومن أبرز تلك الفعاليات تنظيم عدة لقاءات تشهدها قصور الثقافة بالمحافظات، للتوعية بالمشاركة في الانتخابات، ضمن البرنامج المعد تحت عنوان "من أجل انتخابات تعبّر عن إرادة المصريين".



كما تنظم الهيئة عددا من الأنشطة بقصور الثقافة ببورسعيد، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، إلى جانب استكمال فعاليات دورة الدراسات السينمائية المتخصصة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" في مجالات السيناريو، التمثيل، المونتاچ، التصوير، والإخراج.

وفي مجالي السينما والمسرح، يقدم قصر السينما بجاردن سيتي الفيلم العربي "شماريخ" في عرض أول ضمن نشاط سينما الشعب، وذلك بأسعار مخفضة للجمهور.



وتواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تقديم فعاليات حملة "ال16 يوما" لمناهضة العنف ضد المرأة بعدد من المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات منها حي الأسمرات بالقاهرة، ومدينة بشاير الخير (١-٢) بالإسكندرية، إلى جانب الأنشطة المقدمة احتفالا بكل من اليوم العالمي للغة العربية، وذكرى ميلاد نجيب محفوظ، واليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، والعام الميلادي الجديد.



وفي محافظة الغربية، تستمر فعاليات ملتقى الطفل الأول للفنون بالمركز الثقافي بطنطا حتى 10 ديسمبر، وفي محافظة سوهاج تستمر مشاركة قصور الثقافة بأحدث الكتب والإصدارات في معرض الكتاب الأول، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب حتى 18 ديسمبر بنادي المحليات.



ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الورش الفنية منها تعليم أساسيات الرسم والتصوير، تعليم الموسيقى والغناء، تصميم عرائس الجوانتي، والفن الشعبي، هذا إلى جانب ورش المشغولات اليدوية، وأساسيات الديكور.



كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها مواجهة الإرهاب، التنمر، الهندسة الوراثية، التغيرات المناخية، التنشئة الاجتماعية للطفل، وغيرها.