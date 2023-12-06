رسميًا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع جناح غرناطة الإسباني

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع بريان سرقسطة، جناح فريق غرناطة الإسباني.

ولفت الإسباني بريان سرقسطة، الأنظار إليه بقوة في الفترة الأخيرة، بعد تألقه مع غرناطة في الدوري الإسباني، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 2 آخرين خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ونشر بايرن ميونخ، بيانًا يعلن من خلاله تعاقده مع بريان سرقسطة في صفقة انتقال نهائي لمدة 5 سنوات تبدأ من صيف 2024 المقبل.

وأضاف البيان: «اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا سينضم للبافاري بعقد يمتد حتى يونيو 2029».

وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية، إلى أن الصفقة كلفت خزائن البايرن 13 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كإضافات.

وتألق بريان سرقسطة، واشتهر الجناح الإسباني بأنه قاهر برشلونة، بعدما سجل هدفين في مباراة فريقه أمام البلوجرانا، ليخطف نقطة ثمينة لفريق غرناطة في الموسم الجاري من الليجا.

وأحرز سرقسطة لغرناطة في شباك برشلونة، بعد مرور 17 ثانية فقط من بداية المباراة، ليصبح أسرع هدف يتلقاه برشلونة في الدوري الإسباني.