محافظ الشرقية: مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية مشاركة المواطنين في الإنتخابات الرئاسية القادمة التي من المُقرر إنطلاقها مطلع الإسبوع المقبل في الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023 م باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولإستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

جاء ذلك اليوم خلال لقائه بمديري الإدارات الاجتماعية والعاملين بقطاع التضامن الإجتماعي للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بمركز الخدمات المتكاملة بالشرقية.

طالب المحافظ بضرورة ان يمثل العرس الديموقراطي القادم احتفالية في حب مصر يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها واستكمالا لمسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن.

قال غراب إن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الإنتخابات وسيذكر التاريخ مشاركة أبناء الوطن في ممارسة آليات الديموقراطية ورسم خريطة المستقبل وبناء مصرنا الغالية.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوي المحافظة يبلغ 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

وخلال اللقاء استعرض محافظ الشرقية حجم الإنجاز الذي تحقق على ارض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري) برؤية واضحة من القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تخطي 62 مليار جنية واستطاع ان يغير شكل حياه المواطنين للأفضل.

وأضاف محافظ الشرقية: “إننا في مرحله دقيقة وهامة تتطلب منا جميعاً استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن ليؤكد ذلك لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكا ديموقراطيا على أرض الواقع ويسعي أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر”.

من جانبه قدم عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الشكر لمحافظ الشرقية لمشاركته في الجلسة الوطنية للعاملين بقطاع التضامن الاجتماعي للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والتوجه للجان الانتخابية والادلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والتصويت لاختيار رئيس الجمهورية وتقديم صورة مشرفة تليق بأبناء المحافظة وكذلك المشاركة في صنع مستقبل الوطن والحفاظ علي مكتسباته والاستمرار في استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق التنمية والرخاء عي ارض مصرنا الحبيبة.

على هامش اللقاء حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من نزلاء دار المسنين بمدينة الزقازيق وادار حوارا هادئا معهم للتعرف علي احتياجاتهم وحل مشاكلهم، قائلا “علينا جميعا مسئولية كبيرة تجاه أهالينا من كبار السن نسعي جاهدين لتوفير كافة أوجه الرعاية الكاملة لهم ليحيوا حياة كريمة”

أوصي المحافظ القائمين علي الدار بحسن معامله النزلاء ومراعاة الجوانب الإنسانية وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.