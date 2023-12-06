تعليم القاهرة تفتتح معرض المدرسة المنتجة "أهلاً ٢٠٢٤"

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، معرضاً لمنتجات طلاب مدارس القاهرة الذي أقامته إدارة المدرسة المنتجة بديوان عام المديرية.

ويأتي ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف هانى فايز مدير إدارة المدرسة المنتجة بالمديرية

و افتتح "مدير المديرية " اليوم الأربعاء، معرض ( أهلاً ٢٠٢٤) بديوان عام المديرية، حيث يضم المعرض تشكيلة رائعة من المعروضات المتنوعة بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٤، بالإضافة إلى منتجات تسويقية وإنتاجية مثل زينة أشحار الكريسماس ،شنط كروشيه خاصة بالكريسماس ،مشغولات شتوية ( سكارفات _ آيس كاب _ جوانتيات_ طواقى شتوية لبابا نويل بأشكال متنوعة ، شنط جلد وكورشيه _ ميداليات ) .

كما تم عرض مجموعة متنوعة من البرفانات من إنتاج الطلاب، ويوجد جانب للسجاد (كليم) مختلف الأشكال والألوان .

تنوع المعرض مابين من مشغولات يدوية مميزة ، مشغولات خشبية واكسسوارات من تصميم وانتاج الطلاب .

وأشاد وكيل أول الوزارة بالجهود المبذولة من الطلاب المشاركين في المعرض، وجودة المعروضات المقدمة من الطلبة،ومناسبة الأسعار للجميع.

وتقدم نوسى بخالص الشكر لإدارة المدرسة المنتجة بالمديرية والإدارات التعليمية على الجهد الرائع والمتميز، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز .

وقد شهد المعرض إقبالاً كبيرا من الزائرين الذين أشادوا بتنوع وجودة المنتجات وأسعارها التنافسية