حفظ التحقيق في وفاة سائق سقط من أعلى دائرى المعادى

قررت نيابة المعادى الجزئية، حفظ التحقيق في وفاة سائق، إثر سقوطه من أعلى الطريق الدائرى، لعدم وجود شبهة جنائية.

كان لقي سائق مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط أثناء قيامه بالعبور قفزا من الحارة السريعة إلى الحارة البطيئة من أعلى الدائرى اتجاه المعادى بدائرة القسم.

ورد بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط شخص من أعلى الدائري، وبالانتقال تبين أثناء قيام سائق 30 سنة بالعبور قفزا من الحارة السريعة إلى الحارة البطيئة من أعلى الدائري اختل توازنه وسقط مما أدى لوفاته في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.