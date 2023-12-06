وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون في التصنيع العسكري مع عدد من الدول

التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم بعدد من ممثلي الشركات والدول المشاركة في فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" ، بجناح وزارة الإنتاج الحربي داخل "EDEX 2023".

وتم الالتقاء بكل من الفريق ووكر زمان المنسق العام لوزارة الدفاع ببنجلاديش، والعميد/بداوي غاني مدير الصناعات العسكرية بالجزائر رفقة الملحق العسكري بسفارة الجزائر بمصر.

كما التقى كذلك كريستوف سالمون الرئيس التنفيذي لأنظمة الاتصالات والمعلومات بمجموعة تاليس العالمية.

وقال الوزير "محمد صلاح" إلى أن هذه اللقاءات شهدت مناقشة إمكانية التعاون فى عدد من مجالات التصنيع العسكري، مشيراً إلى أن الدور الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

و استعرض أبرز المنتجات العسكرية التي تقوم الشركات التابعة بإنتاجها وفقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية، لافتاً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمجموعة متنوعة من منتجاتها العسكرية بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية مثل راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200" و"الصلب المدرع" المُنتج بسمكات متعددة.

كما أكدوا الضيوف خلال هذه اللقاءات عن تطلعهم إلى تفعيل شراكات تعاونية إستراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه شركاتها التابعة من خبرات بشرية وقدرات تكنولوجية وإمكانيات تصنيعية وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وأشاروا إلى أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية للمنشآت الصناعية التابعة لكل جانب للتعرف عن قرب على الإمكانيات المتوفرة بها وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، مشيدين بتنظيم معرض "EDEX 2023" مؤكدين على أن الدورة الثالثة من المعرض تأتي في ظل ظروف استثنائية عالمية لتؤكد استمرار مسيرة الإنجاز بمصر بالرغم من التحديات الدولية الأخيرة وتداعياتها غير الإيجابية على كل دول العالم.

من جانبه أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بكرأن الوزارة ثمّنت ثقة الدول والشركات المشاركة بالمعرض الدولي للصناعات العسكرية في نسخته الثالثة ورغبة هذه الشركات في تسويق منتجاتها.

كما تم استعراض إمكانياتها التصنيعية في مجال التسليح من خلال "EDEX 2023" لجذب أكبر قدر ممكن من الدول الراغبة في اقتناء هذه المنتجات، مضيفاً أنه تم خلال هذه اللقاءات التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال التصنيع العسكري داخل الشركات التابعة.

جدير بالذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمثل المعرض فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات العسكرية ويتيح لزواره تجربة فريدة لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية البرية والبحرية والجوية.