جولة ميدانية صباحية لرئيس مركز إطسا بشوارع المدينة

أجرى أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، بمحافظة الفيوم، جولة صباحية برفقته محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى ومحسن عبد الباقي سكرتير المركز العام وقوة أمنية من مركز شرطة إطسا.

وجاب خلال الجولة شوارع مدينة اطسا للوقوف على مستوى حالة النظافة العامة بشوارع المدينة وللحد من إشغالات الطريق وتحقيق السيولة المرورية.

ورصد رئيس المركز خلال جولته بعض ما يشغل حرم الطريق العام من باعة جائلين على جانبي الطريق ووجه على الفور برفع جميع الإشغالات لتوفير وتحقيق السيولة المرورية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات معالي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالطرق والشوارع العامة، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لكافة قرى محافظة الفيوم.