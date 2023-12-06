تشكيل هجومي متوقع لمانشستر سيتي أمام أستون فيلا

يسعى فريق مانشستر سيتى، لتصحيح الأوضاع والعودة مرة أخرى لنغمة الانتصارات التى ابتعدت عنه منذ ثلاث جولات فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، وذلك فى مواجهة اليوم أمام أستون فيلا.

حيث تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "فيلا بارك"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق أستون فيلا، الذى يستضيف نظيره مانشستر سيتى، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع، كالتالى:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

خط الوسط: كوفاسيتش، برناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز، دوكو.



ويسعى فريق مانشستر سيتى لتحقيق نتيجة ايجابية والفوز بالثلاث نقاط، للاقتراب من ارسنال المتربع على عرش الدورى الإنجليزى، بفارق 6 نقاط عن السيتيزينز، وبـ 5 نقاط عن ليفربول اقرب منافسيه.

ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز الثالث برصيد 30 نقطة، مبتعد بنقطة وحيده عن ليفربول وصيف الدورى برصيد 31 نقطة، ومتأخر بـ 6 نقاط عن ارسنال المتصدر بـ 36 نقطة، بينما يقع أستون فيلا خلفه مباشرًة فى المركزظ الرابع برصيد 29 نقطة.

ويبحث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن علاج لنزيف النقاط بعد 3 تعادلات متتالية أمام تشيلسي وليفربول وتوتنهام، حيث أن المهم لن تكون سهلة على الإطلاق عندما يحل ضيفا على أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، ثاني أقوى هجوم في المسابقة حتى الآن بتسجيله 33 هدفا، ويسبقه فقط السيتي الذي سجل 36 هدفا.

وما يعزز أيضا من صعوبة مهمة حامل اللقب ولاعبيه، أن فريق أستون فيلا لم يخسر على ملعبه فيلا بارك حيث حقق العلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات.

