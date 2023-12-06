حبس المتهم بالنصب على المواطنين في إمبابة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول القبض على أحد الأشخاص المتهم بالنصب على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مجال المعمار بإحدى الدول بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكان قد تلقى الرائد محمد السعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من مشرف معماري، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق وبرفقته 10 أشخاص بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بالاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مجال المعمار بإحدى الدول مستغلًا إقامته لفترة طويلة بها إلا أنه لم يفى بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "42 جواز سفر، مبلغ مالى" من بينهم جوازات سفر المبلغين وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً طلب بعض الأشخاص منه العمل بإحدى الدول وقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.