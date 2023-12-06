المتحدث باسم اليونيسف يدعو إلى وقف الحرب في غزة

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، جيمس إلدر إن "هذه الحرب على الأطفال مستمرة بشكل عنيف، بأبعاد تفوق كل ما شهدناه سابقًا في الجنوب وبمستويات فاقت كل ما شهدناه في الشمال".

وتابع قائلا: إن ما يسمى بالمناطق الآمنة غير منطقية وغير ممكنة، وأعتقد أن السلطات على علم بذلك" وأشار إلى أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع

وأضاف إن هناك ملايين من الأشخاص نزحوا من قطاع غزة بسبب النقص الكبير في الطعام، كما أنهم يواجهون تهديدا جراء القصف الإسرائيلي المستمر والأمراض المنتشرة على الأرض، واصفًا الوضع بـ"المروع، وأنه يزداد سوءا".

ودعا إلى الاستمرار في "الضغط"؛ لوقف الحرب بسبب كم الدمار الهائل في قطاع غزة.