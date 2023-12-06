ads
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة العالمية: الوضع في غزة يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، من أن الوضع في غزة يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن خلال مؤتمر بالفيديو من مدينة رفح جنوب قطاع غزة لصحفيين في جنيف، إن عدد المواطنين الذين يغادرون وسط وجنوب قطاع غزة "يتزايد بشكل ملحوظ".

وقال بيبركورن، الوضع يزداد سوءا كل ساعة.. ويتكثّف القصف في كل مكان، بما في ذلك هنا في المناطق الجنوبية"، مضيفا أن "الكثير من الناس يائسون وفي حالة صدمة دائمة.

وأضاف: "نحن قريبون من وضع هو الأحلك في تاريخ البشرية".

وتابع أن "القصف والخسائر غير المبررة في الأرواح يجب أن يتوقفا الآن، ونحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وشدد بيبركورن أيضًا على أن المساعدة التي تمكنت منظمة الصحة العالمية من تقديمها إلى غزة كانت "قليلة جدًا"، ودعا إلى تدفق المساعدات بشكل منتظم.

ووسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نطاق اجتياحها البري ليشمل قطاع غزة برمّته، بعد قرابة شهرين من بدء الحرب، بعدما شنّت منذ 27 أكتوبر هجومًا بريًا في شمال القطاع المحاصر

الصحة العالمية العدوان الإسرائيلي غزة