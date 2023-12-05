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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

داني ألفيس يواجه السجن لمدة 12 عاما

داني ألفيس
داني ألفيس
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يواجه لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس، اتهامات خطيرة بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا، في ديسمبر الماضي، حيث طالبت محامية الضحية بسجن ألفيس 12 عامًا، بالإضافة إلى تعويض بمبلغ 150 ألف يورو.

وبحسب ما ورد في القضية، التقت الضحية بألفيس في ملهى ليلي في برشلونة، في ديسمبر من العام الماضي، وزعمت أنها وافقت على الذهاب معه إلى منزله، لكنه اعتدى عليها جنسياً هناك، وقالت إن الضحية تعاني من أعراض تتوافق مع اضطراب ما بعد الصدمة عالي الشدة، وخضعت للعلاج النفسي.

ومن المقرر أن تعقد المحاكمة في محكمة برشلونة في وقت لاحق من هذا العام، وفي حال إدانته، يواجه ألفيس عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

على جانب آخر، طالب الادعاء العام الإسباني في مذكرة خاصة بالقضية قدمها في نوفمبرالماضي، بسجن ألفيس 9 سنوات وتعويض الضحية بمبلغ 150 ألف يورو.
 

داني ألفيس الادعاء العام الإسباني برشلونة