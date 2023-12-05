ads
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب يلتقي ببعثة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال خلال زيارته لقطر

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وكان في استقباله السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية بالدوحة، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الرياضي.

وعقب وصوله التقي محمد يوسف المانع النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي لرفع الأثقال، محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري رفع الأثقال.

كما التقي ببعثة منتخب مصر لرفع الأثقال المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من(٢-١٤) ديسمبر الجاري، وهي إحدى بطولات التصنيف العالمي المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

جاءت قائمة المنتخب المصري لرفع الأثقال كالتالي:- “كريم أبو كحلة وزن -89 كجم، ياسر أسامة وزن -102 كجم، محمود حسني وزن -102 كجم، نعمة سعيد وزن -71 كجم، سارة سمير وزن -81 كجم”.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور أشرف صبحي، خلال زيارته لقطر، عددًا من الاجتماعات مع مسؤولين من  الجانب القطري، لبحث سبل دعم وتطوير التعاون بين البلدين.

وزير الشباب المنتخب الوطني لرفع الاثقال قطر اشرف صبحي احمد محمدي