بالصور.. بورسعيد تنتفض دعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

شارك الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، بمؤتمر جماهيري حاشد نظمه حزب مستقبل وطن بنادي المعارف، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشهد مكان انعقاد المؤتمر تواجد الآلاف من أبناء المدينة الباسلة قبل موعد انعقاد المؤتمر بعدة ساعات، في الوقت الذي تواجد آخرون بأعداد غفيرة بمحيط المؤتمر لدعم وتأييد المرشح الرئاسي، في الوقت الذي تواجد الشباب بأعداد كبيرة.

حمل المشاركون بالمؤتمر من فئات المجتمع المختلفة بالونات بألوان علم مصر مشيرين بأيديهم بعلامة النصر، رافعين صور الرئيس السيسي وعليها عبارات مؤيدة له، ومرددين هتافات مؤيدة للمرشح الرئاسي وداعمة للدولة المصرية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتحدثت الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال المؤتمر حول ما تحقق من إنجازات في شتى المجالات في مصر عامة وبورسعيد خاصة، والتأكيد على أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة كدور وطني على كل مواطن ، في الوقت الذي أعلن الحضور تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية، ومواجهة المخاطر التي تحيط بالوطن، والأزمات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كله.

الآلاف في المؤتمر

مؤتمر حاشد في بورسعيد

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السلام الوطني..

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بداية المؤتمر بالسلام الوطني..

لحظة استقبال مطران بورسعيد ووكيل وزارة الأوقاف

بالونات وبسمة

صور الرئيس في واجهة المؤتمر

بالونات بألوان علم مصر في المؤتمر