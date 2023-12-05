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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ أسوان تناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان تتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثماري
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بترأس الإجتماع التنسيقى لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2023/2024 بإعتمادات مالية 610.1 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 45 %، والتي تضم مشروعات الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية، فضلًا عن تخصيص إعتماد إضافى للمحافظة بواقع 70.8 مليون جنيه لإنهاء المرافق العامة وتركيب المكيفات لـ 31 مجمع خدمى بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة لتقديم خدماتهم المتنوعة للمواطنين على أكمل وجه، ولاسيما أنه تم التشغيل التجريبى التدريجى لها.

وخلال الإجتماع الذى حضره رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الجهات التنفيذية، أكدت الدكتورة غادة أبو زيد، أن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان لسرعة الإنتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية، وإلتزام كافة الجهات بنهوها قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الإستفادة المثلى من الإعتمادات المخصصة، والمطالبة بإعتمادات إضافية بما يساهم بدوره فى تحقيق العوائد الإيجابية منها والتى تعود بالنفع لصالح المواطن الأسوانى.

وأوضحت بأن الإجتماع شهد أيضًا مناقشة المقترح المبدئى لخطة العام المالى الجديد 2024/2025 طبقًا للمشروعات ذات الأولوية فى ضوء الإستثمارات المتوقع تخصيصها للمحافظة بشكل مستقبلى.

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الاجتماع التنسيقى - مشروعات الخطة الاستثمارية أخبار محافظة أسوان