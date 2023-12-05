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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"تكيف مصر مع المتغيرات المناخية" ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

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أقيمت منذ قليل مكتبة القاهره الكبرى  ندوة عن  تكيف مصر  مع المتغيرات المناخية  لطلاب وطالبة  الإعدادى  متمثله فى  مديرية التربية والتعليم القاهرة  برئاسة دكتور عز الرجال فاروق ، تحت اشراف  يحى رياض يوسف القائم بأعمال مدير عام مكتبة القاهرة.

حاضر فى الندوة الكاتب عبد الله نور الدين مدير النشاط الثقافى بالمكتبه، وحرص على تعريف الطلاب  بالتغيرات المناخية التى  تمر بها جمهورية مصر العربية ،وكيفية التعامل مع هذه المتغيرات  مما يساعد بالنهوض لمصرنا العزيزة.

وأوضح عبد الله نور الدين  الفرق  بين المناخ والطقس وظاهرة الاحتباس الحراري، وتأثير تغير المناخ على تباين درجات الحرارة بالشكل الذي يُحدث خللا في الإنتاج الزراعي، وحصيلة المنتجات وكمها، وطبيعة تحملها لدرجات الحرارة المختلفة عن طبيعة نموها وبالتالى نقص إنتاجها، ما يؤدى إلى تغيير خريطة الغذاء وحدوث أزمة غذاء، كما تناولت الندوة أسباب التغيرات المناخية الطبيعية والبشرية  وأهمية  ومواجهة التغيرات المناخيه  عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة  والمياه     والصناعه  وغيرها

وناشد  عبد الله نور الدين الطلاب  على نشر الوعى البناء لدى باقى الزملاء فى المدرسه والنادى  والجيران وعلى السوشيال ميديا  

أقامت  ورشه فنيه على هامش الندوه الذى من خلالها  عبروا الطلاب   بالرسومات  والأشكال  المختلفه  لنشر   الوعى البناء من  المناخ والتأثيرات والتحديات   تحت أشراف الفنانتان التشكيلتان  سهى وسلمى ابو طالب

جاء ذلك بحضور  طلاب وطالبة  مدرسة القومية بالزمالك بالتنسيق مع أ خالد يوسف متمثل بالعلاقات بالمكتبة

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مكتبة القاهرة الكبرى التغيرات المناخية القاهرة الكبرى