طلاب عين شمس يزورون مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقيادة أيمن موسى وكيل أول الوزارة، زيارة لطلبة إدارة عين شمس التعليمية لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية.

ويأتى ذلك فى إطار دعم وتعزيز الولاء والانتماء لدى الطلبة وزيادة الوعى بالنمو الرقمي والتفوق التكنولوجي في معرفة نظم التكنولوجيا الحديثة.

وتضمن البرنامج زيارة مدينة المعارف والتي بداخلها جامعة مصر المعلوماتية ، وقد تم دخول الطلاب قاعة العرض وتم عرض لتاريخ المدينة والهدف من إنشائها ، كما تم دخول مكتبة الجامعة المعلوماتية ، والإستديو ، وكذلك حجرة الفنون الخشبية والرسم ، رافقهم الجولة الدكتورة جميلة عباس مدير إدارة العلاقات العامة بالجامعة .

وجدير بالذكر أن مدينة المعرفة هي مؤسسة أكاديمية مصرية ، تقع بالعاصمة الإدارية الجديدة غرب الطريق الدائري الإقليمي على مساحة 250 فدان وبتكلفة إنشائية بلغت 2.5 مليار جنيه مصري، بدأ العمل على إنشائها في أغسطس 2019، وتم افتتاح المرحلة الأولى منها في يونيو 2021 ، أُنشأت المدينة للعمل على زيادة النمو الرقمي والتفوق التكنولوجي وكذلك رفع قدرات الشباب وتأهيلهم للتفوق في معرفة نظم التكنولوجيا الحديثة، تضم المدينة أربعة منشأت رئيسية وهى جامعة مصر للمعلوماتية، مركز إبداع مصر الرقمية، مركز البحوث التطبيقية، ومركز تطوير التكنولوجيات.

وفى نهاية الزيارة قامت إدارة المشروعات بالقوات المسلحة باهداء درع الإدارة إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وتسلمه إبراهيم سعد مدير عام إدارة عين شمس التعليمية نيابة عن أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.